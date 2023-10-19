BI: Маск задумался о блокировке соцсети X в Европе

По данным Business Insider, бизнесмен из Соединенных Штатов Америки, владелец социальной сети X Илон Маск рассматривал возможность её блокировки в европейских странах из-за нового закона о цифровых услугах «Маск все больше разочаровывается из-за необходимости соблюдать закон о цифровых услугах… Миллиардер… обсуждал возможность просто сделать приложения недоступными в регионе или заблокировать доступ пользователей в Европейском союзе к нему», — отмечается в статье.