Футболисты «Химок» могут бойкотировать матч из-за долгов по зарплате

Игроки «Химок» могут не выйти на товарищеский матч на сборах в Турции в знак протеста из-за задолженности по зарплате, сообщаетИгроки «Химок» могут не выйти на товарищеский матч на сборах в Турции в знак протеста из-за задолженности по зарплате, сообщает Metaratings.
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