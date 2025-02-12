Футболисты «Химок» могут бойкотировать матч из-за долгов по зарплате

Игроки «Химок» могут не выйти на товарищеский матч на сборах в Турции в знак протеста из-за задолженности по зарплате, сообщаетИгроки «Химок» могут не выйти на товарищеский матч на сборах в Турции в знак протеста из-за задолженности по зарплате, сообщает Metaratings.