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Симоньян предложила национализировать шведскую ИКЕА

Симоньян предложила национализировать шведскую ИКЕА

Новость о закрытии магазинов шведской мебели ИКЕА наделала много шума в России. Телеведущая Маргарита Симоньян предложила национализировать склады и торговые точки.

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