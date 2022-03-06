Симоньян предложила национализировать шведскую ИКЕА

Новость о закрытии магазинов шведской мебели ИКЕА наделала много шума в России. Телеведущая Маргарита Симоньян предложила национализировать склады и торговые точки.
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