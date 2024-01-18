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Главное о переменах, которые ждут российский бизнес в 2024 году

Главное о переменах, которые ждут российский бизнес в 2024 году

«ИНФОРМЕР» рассказывает о переменах, которые ждут бизнес в 2024 году: изменения в работе удаленщиков и нерезидентов, новые сроки подачи декларации по налогу на имущество, УСН для большего числа предприятий, отмена штрафов за нарушения в сфере прослеживаемости товаров, обязательный переход на МЧД и многое другое.

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