Главное о переменах, которые ждут российский бизнес в 2024 году

«ИНФОРМЕР» рассказывает о переменах, которые ждут бизнес в 2024 году: изменения в работе удаленщиков и нерезидентов, новые сроки подачи декларации по налогу на имущество, УСН для большего числа предприятий, отмена штрафов за нарушения в сфере прослеживаемости товаров, обязательный переход на МЧД и многое другое.