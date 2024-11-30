В России дали совет по урегулированию конфликта на Украине спецпосланнику США

Будь в курсе✴

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов дал совет по урегулированию конфликта на Украине спецпосланнику США Киту Келлогу, которого на эту должность назначил избранный американский президент Дональд Трамп.