В России дали совет по урегулированию конфликта на Украине спецпосланнику США

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов дал совет по урегулированию конфликта на Украине спецпосланнику США Киту Келлогу, которого на эту должность назначил избранный американский президент Дональд Трамп.
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