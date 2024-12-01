Редкое фото: Эмин Агаларов показал подросших сыновей от Лейлы Алиевой

44-летний поющий миллионер воспитывает троих детей Свадьба Эмина Агаларова и Лейлы АлиевойПрезидент Agalarov Development и вице-президент «Crocus Group», певец, миллионер, предприниматель и сердцеед Эмин Агаларов поделился редкими фото с сыновьями-близнецами в честь их дня рождения.