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Трамп счел, что США утратили волю

Трамп счел, что США утратили волю

Global Look Press/Keystone Press Agency/Delcia Lopez США утратили волю и былую силу. Соответствующее заявление сделал бывший президент Штатов, а ныне претендент на участие в президентской гонке Дональд Трамп.

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