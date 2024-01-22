Трамп счел, что США утратили волю

Global Look Press/Keystone Press Agency/Delcia Lopez США утратили волю и былую силу. Соответствующее заявление сделал бывший президент Штатов, а ныне претендент на участие в президентской гонке Дональд Трамп.
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