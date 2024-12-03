Скончался бывший главврач Смоленского онкодиспансера Владимир Соловьёв

«Светлая память - в наших сердцах, имя - в истории онкологической службы Смоленской области» Не стало экс-главного врача Смоленского областного онкологического клинического диспансера, Заслуженного врача России, доктора медицинских наук Владимира Соловьёва.
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