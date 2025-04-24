Брат певца Шарлота проходил по его делу свидетелем

Родственники, как верующие люди, заявили, что простили музыканта.Одним из свидетелей по делу рэпера Эдуарда Шарлота, признанного виновным в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма, был его родной брат.
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