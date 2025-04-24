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Брат певца Шарлота проходил по его делу свидетелем

Брат певца Шарлота проходил по его делу свидетелем

Родственники, как верующие люди, заявили, что простили музыканта.Одним из свидетелей по делу рэпера Эдуарда Шарлота, признанного виновным в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма, был его родной брат.

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