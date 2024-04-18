В Иванове жители объединились, чтобы навести порядок в парке у мемориала «Красная Талка» после зимы Знаковый объект культурного наследия в этом году благоустроят, сохранив исторический облик, как проголосовали большинство ивановцев.
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