Воспитанники мастерской Андрея Соколова в Институте театрального искусства имени Кобзона сдали. Ирина Семина Воспитанники мастерской Андрея Соколова в Институте театрального искусства имени Кобзона сдали зачет по актерскому мастерству.
Соколов вывел студентов на сцену
Комментарии
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Tania Еременко
Соколов Андрей - замечательный артист, педагог и человек. Общалась с ним лично, и всегда он меня покорял эрудицией, вдохновением, обаянием. Дай ему Бог! Приходят замечательные педагоги, которые не учат молодых артистов русофобии и либерастии. а развивают их талант. Удачи, Андрей!
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