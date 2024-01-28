Соколов вывел студентов на сцену

Tania Еременко

Соколов Андрей - замечательный артист, педагог и человек. Общалась с ним лично, и всегда он меня покорял эрудицией, вдохновением, обаянием. Дай ему Бог! Приходят замечательные педагоги, которые не учат молодых артистов русофобии и либерастии. а развивают их талант. Удачи, Андрей!