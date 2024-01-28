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Соколов вывел студентов на сцену

Соколов вывел студентов на сцену

Воспитанники мастерской Андрея Соколова в Институте театрального искусства имени Кобзона сдали. Ирина Семина Воспитанники мастерской Андрея Соколова в Институте театрального искусства имени Кобзона сдали зачет по актерскому мастерству.

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Комментарии
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Tania Еременко
Соколов Андрей - замечательный артист, педагог и человек. Общалась с ним  лично,  и всегда он меня покорял эрудицией, вдохновением, обаянием.  Дай ему Бог! Приходят замечательные педагоги, которые не учат молодых артистов русофобии и либерастии. а развивают их талант. Удачи, Андрей!
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