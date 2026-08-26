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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дивеев большую часть карьеры провел в ЦСКА, сейчас играет в «Зените». Хотите, чтоб он клялся в любви к «Спартаку»?» Радимов о словах защитника про красно-белых

Бывший футболист «Зенита»  Владислав Радимов отреагировал на слова  Игоря Дивеева про «Спартак».  Напомним, после поражения от красно-белых в 5-м туре РПЛ (0:2) защитник «Зенита» заявил : «Не считаю «Спартак» претендентом на золото, чемпионская команда с Промесом, Зе Луишем и Глушаковым была сильнее.

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