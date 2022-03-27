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Дэрил Мори – Тайрону Лю: «Без штрафных бросков нападение «Клипперс» занимало бы 30-е место в лиге»

Президент «Филадельфии» Дэрил Мори ответил главному тренеру «Клипперс» Тайрону Лю, который отметил большое количество штрафных бросков у лидеров «Сиксерс».

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