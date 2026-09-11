МВД: потерявшему документы бойцу СВО помогут вернуться к семье

Управление МВД России по Оренбургской области оказывает помощь бойцу специальной военной операции Сергею Латыпову, который потерял документы, удостоверяющие его личность.
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