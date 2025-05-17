Срок президентства Зеленского давно истек Принципиальный вопрос для России, подчеркивает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кто именно с украинской стороны будет подписывать документы в случае достижения договоренностей между делегациями Российской Федерации и Украины.