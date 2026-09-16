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Царьград

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Reuters: уровень бедности в США в 2025 году упал до рекордного минимума

Reuters: уровень бедности в США в 2025 году упал до рекордного минимума

В прошлом году уровень бедности в США снизился до рекордного минимума, охватывая 10,2% населения. В 2025 году 34,5 млн американцев жили в нищете.

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