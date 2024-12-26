GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

127 подписчиков

Виктор Зубрицкий: В Украине до сих пор работают американские военные биолаборатории?

Виктор Зубрицкий: В Украине до сих пор работают американские военные биолаборатории?

Меня не удивляет, что в Украине работают секретные военные биолаборатории чужого государства. Утверждают, что они интересно расположены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Харькове, три во Львове, три в Киеве, Тернополе, а также вблизи Крыма и Луганской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх