Виктор Зубрицкий: В Украине до сих пор работают американские военные биолаборатории?

Меня не удивляет, что в Украине работают секретные военные биолаборатории чужого государства. Утверждают, что они интересно расположены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Харькове, три во Львове, три в Киеве, Тернополе, а также вблизи Крыма и Луганской области.