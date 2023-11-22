Почётный ветеран Москвы провёл «Урок мужества» для школьников Симферополя

В симферопольской школе №31 прошёл «Урок мужества», который провёл ветеран боевых действий, почётный ветеран Москвы, заместитель начальника штаба местного отделения движения «Юнармия» Москвы, полковник Вячеслав Ильин.
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