Подразделения ВСУ не оставляют попыток продвинуться на российскую территорию в Курской области. Для этой цели украинское военное командование снимает свои подразделения с направлений фронта и старается перебросить их в Сумскую область с дальнейшим направлением на Суджу.
Армия РФ терзает резервы ВСУ в Курской области
Комментарии
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Балу -
"Ошибаться - можно... Врать нельзя"... Теперь у нас не враньё, а ошибки...
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9 час.
ск
сергей козьменко
а вертолет хохлам перегнал и двух пилотов замочил, тоже наверное енко, или чук ? Сколько за всук воюют с чисто на ов, а ?
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7 час.
наталья иваненко
Когда уже мы скинем белые перчатки и всех олигархов отправим на передовую
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4 час.
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