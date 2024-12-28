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«Город заслужил владельцев, которые уважают правду и хорошую работу». Джордж Карл раскритиковал «Кингз» за увольнение Майка Брауна

«Сакраменто» – это такие «Грин-Бэй Пэкерс» (клуб НФЛ – прим. Спортс) от НБА. Город заслуживает владельцев, которые уважают роли и обязанности, правду, преданность и хорошую тренерскую работу», – написал известный тренер в соцсетях.

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