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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева – самая молодая полуфиналистка в Индиан-Уэллс после Шараповой

Мирра Андреева – самая молодая полуфиналистка в Индиан-Уэллс после Шараповой

В 17 лет она стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллс после Шараповой в 2005-м. Шарапова тогда не взяла ни одного гейма в полуфинале против Линдсей Дэвенпорт.

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