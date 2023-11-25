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  • Регина Толстоброва
    США об украину вытерла давно ноги. использовали ее и бросили.Ростислав Ищенко:...
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Ростислав Ищенко: Конец эпохи майдана. Польский проект Америки

Ростислав Ищенко: Конец эпохи майдана. Польский проект Америки

Вопреки мнению многих коллег, которые, основываясь на продолжении американской помощи Украине, полагают, что США имеют на неё некие долгосрочные планы, считал, считаю и буду считать, что Вашингтон списал Украину со счетов задолго до переворота 2014 года.

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Регина Толстоброва
США об украину вытерла давно ноги. использовали ее и бросили.
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