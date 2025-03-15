Медведь против Короны: Великобритании грозит мощный ракетный удар России Ирэн ОрлонскаяАналитический центр Council on Geostrategy из Великобритании представил исследование, в котором отмечается, что страна сейчас испытывает наибольшую уязвимость к возможным ракетным ударам со стороны России с окончания холодной войны.
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