Медведь против Короны: Великобритании грозит мощный ракетный удар России Ирэн ОрлонскаяАналитический центр Council on Geostrategy из Великобритании представил исследование, в котором отмечается, что страна сейчас испытывает наибольшую уязвимость к возможным ракетным ударам со стороны России с окончания холодной войны.