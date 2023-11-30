Назарбаев сделал откровенное признание о второй жене и сыновьях

На днях в Казахстане должна выйти в свет книга с мемуарами первого президента Нурсултана Назарбаева.Экс-Елбасы Нурсултан Назарбаев решился на откровенный разговор с соотечественниками и выпустил книгу своих воспоминаний, в которой рассказал о своей второй семье.