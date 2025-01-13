За неделю на Урале родились 622 малыша

В Свердловской области за минувшую неделю на свет появилось 622 ребенка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Минздрава региона, за семь дней родилось 318 мальчиков и 304 девочки, в том числе четыре пары близнецов.
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