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Новейший российский кроссовер Lada Azimut показали вживую до начала продаж

Новейший российский кроссовер Lada Azimut показали вживую до начала продаж

Включая новый оттенок «Кориандр», который ранее нигде не демонстрировался.АвтоВАЗ в рамках Дня открытых дверей показал предсерийные экземпляры нового кроссовера Lada Azimut в разных вариантах окраски кузова.

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