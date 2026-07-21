Новейший российский кроссовер Lada Azimut показали вживую до начала продаж

Включая новый оттенок «Кориандр», который ранее нигде не демонстрировался.АвтоВАЗ в рамках Дня открытых дверей показал предсерийные экземпляры нового кроссовера Lada Azimut в разных вариантах окраски кузова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии