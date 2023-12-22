Новости УрФО
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости УрФО

12 подписчиков

Под Нижним Новгородом произошло массовое ДТП с участием 26 машин: гололед стал причиной катастрофы

Под Нижним Новгородом произошло массовое ДТП с участием 26 машин: гололед стал причиной катастрофы

22 декабря утром в окрестностях села Ближнее Борисово, что под Нижним Новгородом, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием… Под Нижним Новгородом произошло массовое ДТП с участием 26 машин: гололед стал причиной катастрофы .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх