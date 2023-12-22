22 декабря утром в окрестностях села Ближнее Борисово, что под Нижним Новгородом, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием… Под Нижним Новгородом произошло массовое ДТП с участием 26 машин: гололед стал причиной катастрофы .
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