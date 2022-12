Trade Plan 12/15/2022 E-MINI S&P 500 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME_MINI:ES1! IronMan_Trader TP1> if we manage to Trade/Bid above MAIN POC 4078, we can test > 4108 > 4141 > 4186 > 4207 > 4221 TP2> if we Open/Trade below MAIN POC 4078 > we can test > 4054 > 4035 > 3995 > 3980 > 3960 > 3934 > 3914 (LIS - Bulls Trapped) Volume Profile 12/14/2022 - Unfair High 4091 (Below Y High) FOMC DUMP, and no BUYERS.