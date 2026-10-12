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МОСИНФОРМ

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Более 7 тысяч участников объединит симпозиум «Создавая будущее» в Москве

Более 7 тысяч участников объединит симпозиум «Создавая будущее» в Москве

III Международный симпозиум «Создавая будущее» пройдет 12 и 13 ноября в Национальном центре «Россия».

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