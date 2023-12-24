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Добрый Мир

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Крупнейшее месторождение алмазов в мире, которое до сих пор остается не тронутым

Крупнейшее месторождение алмазов в мире, которое до сих пор остается не тронутым

http://magictaiga.com 22 сентября 113K прочитали В глухой сибирской тайге, где до ближайшего крупного населенного пункта порядка трехсот километров, а единственным средством передвижения служит вертолет, расположилось крупнейшее в мире месторождение алмазов с извлекаемыми запасами.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Даже если подождём - можно радоваться. Это наша страна, наша Россия.
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15 час.
Георгий Лазаревич
Ирина: главное, чтобы китайцев туда не допустили
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11 час.
Андрей Корольков
Что то ты сам не выказываешь желание там работать.
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9 час.

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