Русский FPV-дрон "Гортензия-10" получил модификацию с нижними винтами

Благодаря обновлению беспилотник экономит до 30% заряда и стал более плавно летать.Новая модификация отечественного FPV-дрона "Гортензия-10" с нижним расположением винтомоторной группы позволяет экономить до 30% заряда аккумулятора и обеспечивает более стабильный и плавный полет.