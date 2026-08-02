Русский FPV-дрон "Гортензия-10" получил модификацию с нижними винтами

Благодаря обновлению беспилотник экономит до 30% заряда и стал более плавно летать.Новая модификация отечественного FPV-дрона "Гортензия-10" с нижним расположением винтомоторной группы позволяет экономить до 30% заряда аккумулятора и обеспечивает более стабильный и плавный полет.
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