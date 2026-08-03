Исследование выявило связь между популярными препаратами от гипертонии и риском некоторых видов рака

Ученые провели масштабное исследование, в котором изучили влияние двух популярных групп лекарств от гипертонии — ингибиторов АПФ («прилы») и блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА, «сартаны») — на риск развития различных видов рака.
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