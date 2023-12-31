На воздухе: названы парки Москвы, где можно весело встретить Новый год Елена ГалицкаяНовый год — это время празднований, и Москва предлагает разнообразные варианты для тех, кто хочет встретить праздник на свежем воздухе.
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