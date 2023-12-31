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  • Мария
    Ждём!Путин поздравит р...
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    "...Чтобы правда была права, //чтобы дома всё было в норме, //1982 , по идее - счастливый номер". См. "1982" Взнснскг...Чтобы в доме было...
  • Mark Kapustin
    🇮🇱🇮🇱🇮🇱🙏🙏🙏Жизнь в заложника...

На воздухе: названы парки Москвы, где можно весело встретить Новый год

На воздухе: названы парки Москвы, где можно весело встретить Новый год

На воздухе: названы парки Москвы, где можно весело встретить Новый год Елена ГалицкаяНовый год — это время празднований, и Москва предлагает разнообразные варианты для тех, кто хочет встретить праздник на свежем воздухе.

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