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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Деньги на чай». Где крымчане чаще всего оставляют чаевые?

«Деньги на чай». Где крымчане чаще всего оставляют чаевые?

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob провел c 26 мая по 21 июня текущего года опрос среди представителей экономически активного населения из Крыма и выяснил, где местные жители чаще всего оставляют чаевые.

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