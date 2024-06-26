«Деньги на чай». Где крымчане чаще всего оставляют чаевые?

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob провел c 26 мая по 21 июня текущего года опрос среди представителей экономически активного населения из Крыма и выяснил, где местные жители чаще всего оставляют чаевые.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии