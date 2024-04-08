🇷🇺 Как освобождали Крым: Хроники Крымской наступательной операции 1944 года 8 апреля 1944 года началась наступательная операция советских войск с целью освобождения Крыма от немецких войск.
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🇷🇺 Как освобождали Крым: Хроники Крымской наступательной операции 1944 года 8 апреля 1944 года началась наступательная операция советских войск с целью освобождения Крыма от немецких войск.