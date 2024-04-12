Лукашенко наградил главу Роскосмоса орденом Дружбы народов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил главу "Роскосмоса" Юрия Борисова орденом Дружбы народов, сообщил в четверг близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
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