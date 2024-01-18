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Депутат Бюхель поставил ультиматум Швейцарии по Путину

Депутат Бюхель поставил ультиматум Швейцарии по Путину

Депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель после визита президента Украины Владимира Зеленского потребовал в ультимативной форме пригласить в Берн и президента России Владимира Путина.

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