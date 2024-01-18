Депутат Бюхель поставил ультиматум Швейцарии по Путину

Депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель после визита президента Украины Владимира Зеленского потребовал в ультимативной форме пригласить в Берн и президента России Владимира Путина.
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