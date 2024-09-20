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Захарова: есть доказательства концлагерей ВСУ для мирных жителей Курской области

Захарова: есть доказательства концлагерей ВСУ для мирных жителей Курской области

Пресс-секретарь МИД России рассказала о создании концлагерей в приграничных областях России. - У нас есть прямые данные о концлагерях в приграничье Курской области, куда ВСУ под дулом автомата сгоняют мирных местных жителей, - заявила Мария Захарова на брифинге во время Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

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