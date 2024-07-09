Врач Михалева: мюсли и хлопья на завтрак вредны для здоровья

Мюсли и хлопья содержат большое количество простых углеводов с высоким гликемическим индексом. Их не стоит есть на завтрак, сообщила врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева в беседе с «Газетой.
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