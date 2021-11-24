Друзья не исполнили последнее желание Нины Руслановой

Нина Русланова, фото: vokrug.tv Алиса ЕфремоваИзвестно, что прощание с невероятной Ниной Руслановой, которая на протяжении всей своей долгой карьеры блистала в свете софитов и зрительской любви, прошло довольно необычно.
Популярные статьи
- Конечно, не через постель: 21-летняя Мисс Россия родила четвертого внебрачного ребенка спонсору конкурса Рустаму Тарико
- «Мне это некрасиво», – известная певица раскритиковала образ молодящейся Пугачёвой
- Она пережила Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнева, перестройку, прославилась после 60 лет: невероятная судьба Марии Скворцовой
Свежие комментарии