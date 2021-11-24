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Друзья не исполнили последнее желание Нины Руслановой

Друзья не исполнили последнее желание Нины Руслановой

Нина Русланова, фото: vokrug.tv Алиса ЕфремоваИзвестно, что прощание с невероятной Ниной Руслановой, которая на протяжении всей своей долгой карьеры блистала в свете софитов и зрительской любви, прошло довольно необычно.

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