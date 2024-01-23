CAS дисквалифицировал штангистов Гобеева, Алекяна и Чалого из-за допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за нарушения антидопинговых правил трех российских штангистов, включая серебряного призера чемпионата Европы 2010 года и чемпиона России - 2009 Михаила Гобеева.
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