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«Превосходит все аналоги»: Италия представила новый ударный вертолёт AW249 Fenice

«Превосходит все аналоги»: Италия представила новый ударный вертолёт AW249 Fenice

Итальянская компания Leonardo представила широкой публике новый ударный вертолёт AW249 Fenice. Он создан на базе A129 Mangusta, который совершил первый полет в 1993 году, однако разработчик настаивает, что AW249 является совершенно новым изделием.

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