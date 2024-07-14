«Превосходит все аналоги»: Италия представила новый ударный вертолёт AW249 Fenice

Итальянская компания Leonardo представила широкой публике новый ударный вертолёт AW249 Fenice. Он создан на базе A129 Mangusta, который совершил первый полет в 1993 году, однако разработчик настаивает, что AW249 является совершенно новым изделием.
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