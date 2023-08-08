Женщина в Анапе совершила убийство своего трехмесячного сына и попыталась покончить с собой

Жительница Анапы была арестована после того, как она убила своего трехмесячного сына. Согласно официальному заявлению пресс-службы Управления СК РФ по Краснодарскому краю, 20-летнюю местную жительницу обвиняют по пункту “в” части 2 статьи 105 УК РФ.