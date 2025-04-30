Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
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Пока Зеленский грозит параду в Москве: почему лидеры ЕС демонстративно отказались ехать в Киев 9 мая

Пока Зеленский грозит параду в Москве: почему лидеры ЕС демонстративно отказались ехать в Киев 9 мая

Киевский режим очень старается создать параллельную реальность, в которой диктатор и самозванец Владимир Зеленский якобы является «светочем и поборником» демократии, а Украина будто бы побеждает и должна стать проводником мира.

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