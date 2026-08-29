Сколько стоит валюта в обменниках Алматы 29 августа

Опубликованы курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Алматы, передает inAlmaty.
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