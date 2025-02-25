Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 891 подписчик

Владимир Познер: неожиданное включение в санкционный список Канады

Владимир Познер: неожиданное включение в санкционный список Канады

Журналист Владимир Познер выразил недоумение из-за санкций Канады против него. Вместе с ним в список попали Елена Вяльбе, Олег Кожемяко и Сергей Цивилев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Мы поддерживаем идею,что Канада 51 штат США!
Ответить
1 д.
наверх