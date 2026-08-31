В ДТП в Сараевском округе пострадала 68-летняя пенсионерка

Авария случилась в пятницу, 28 августа, на участке трассы Сапожок – Сараи – Борец – Шацк. По предварительной информации, 79-летний водитель Chery не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет.
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