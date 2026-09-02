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МОСИНФОРМ

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РЖД выставили на торги историческое здание на станции «Кунцево»

РЖД выставили на торги историческое здание на станции «Кунцево»

Историческое здание на железнодорожной станции «Кунцево» выставлено на торги. Соответствующая информация размещена в разделе по реализации и аренде недвижимости сайта ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

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