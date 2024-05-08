Часов Яр станет базой для наступления России: главное за сутки

МОСКВА, 8 мая, ФедералПресс. ВС РФ смогут разместить базу в Часовом Яре для дальнейшего наступления вглубь Украины, так считают на Западе, в США заявили, что украинских детей на Западе используют для секса и органов, а министр обороны РФ Шойгу поздравил военных с освобождением сел в Харьковской области и ДНР.