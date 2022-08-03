Обвиняемым в коммерческом подкупе топ-менеджера Российского фонда развития информационных технологий избрана мера пресечения

Следственным отделом по Тверскому району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего уроженца города Москвы и 47-летнего уроженца города Ленинграда.
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